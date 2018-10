Sanofi finalise la cession de Zentiva à Advent

Paris - Le 1er octobre 2018 - Sanofi a finalisé la cession de son activité Génériques européenne à Advent International (Advent) le 30 septembre. L'opération a été menée à son terme en avance sur le calendrier prévu pour un montant de 1,9 milliard d'euros (valeur de l'entreprise).

Sanofi avait annoncé le début de négociations exclusives avec Advent en avril dernier et leur conclusion le 28 juin. Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification et de réorganisation déployée par Sanofi.



