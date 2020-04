Sanofi : hausse de 15,6% du BNPA au 1er trimestre

24/04/2020 | 07:59

Sanofi publie au titre du premier trimestre 2020, un BNPA des activités de 1,63 euros, en hausse de 15,6% à TCC (taux de changes constants), le géant de la santé estimant qu'environ la moitié de cette croissance est due à l'effet Covid-19.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8.973 millions d'euros, en progression de 6,9% à données publiées et de 6,6% à TCC. Les ventes de Dupixent ayant augmenté de 129,8% à 776 millions, soutenant ainsi un bond de 31,3% des ventes de médecine de spécialités.



Sanofi continue à anticiper un BNPA des activités 2020 en croissance d'environ 5% à TCC, sauf événement majeurs défavorables imprévus. Il s'attend à ce que l'effet favorable de la pandémie au premier trimestre soit en grande partie compensé au deuxième trimestre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.