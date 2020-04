Sanofi : la CDC monte dans le capital

22/04/2020 | 11:56

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 21 avril 2020, le seuil de 5% du capital de la société Sanofi et détenir directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés CNP Assurances et LBP Prévoyance qu'elle contrôle, 64 148 666 actions Sanofi représentant autant de droits de vote, soit 5,11% du capital et 4,56% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de la réception d'actions Sanofi à titre de collatéral par la société CNP Assurances.



