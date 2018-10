Sanofi : la FDA a approuvé Libtayo

01/10/2018 | 08:30

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Libtayo (cemiplimab-rwlc) dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou du CEC localement avancé chez des patients non candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative.



Libtayo est un anticorps monoclonal entièrement humain qui cible le récepteur de checkpoint immunitaire PD-1 (récepteur-1 de mort cellulaire programmée). Il est le premier et le seul médicament approuvé spécifiquement et disponible aux États-Unis pour le traitement du CEC au stade avancé.



Le carcinome épidermoïde cutané est le deuxième cancer de la peau le plus fréquent aux États-Unis où il est responsable de près de 7 000 décès annuels. Il représente actuellement environ 20 % de tous les cancers cutanés, et l'on s'attend à ce que le nombre de nouveaux cas augmente chaque année.



' La décision de la FDA est une excellente nouvelle pour les patients atteints d'un CEC au stade avancé, car ceux-ci ne disposaient auparavant d'aucune option thérapeutique, en plus de n'être plus candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative ', a déclaré le docteur Michael R. Migden, investigateur principal du programme clinique pivot consacré au CEC et Professeur des Départements de Dermatologie et de Chirurgie cervico-faciale du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.