Sanofi : la FDA va examiner la demande d'approbation de l'isatuximab pour le myélome

Données financières (EUR) CA 2019 35 910 M EBIT 2019 9 304 M Résultat net 2019 4 925 M Dette 2019 15 288 M Rendement 2019 4,04% PER 2019 20,0x PER 2020 17,1x VE / CA2019 3,12x VE / CA2020 2,93x Capitalisation 96 847 M

Tendances analyse technique SANOFI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 86,5 € Dernier Cours de Cloture 77,5 € Ecart / Objectif Haut 29,0% Ecart / Objectif Moyen 11,6% Ecart / Objectif Bas 1,95%

Dirigeants Nom Titre Olivier Brandicourt Chief Executive Officer & Director Serge Weinberg Chairman Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Ameet Nathwani Executive Vice President-Medical Affairs John C. Reed Head-Global Research & Development

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SANOFI 2.42% 109 020 JOHNSON & JOHNSON 9.24% 373 221 PFIZER -0.80% 243 835 ROCHE HOLDING LTD. 13.66% 240 153 ROCHE HOLDING 15.29% 240 153 MERCK AND COMPANY 9.99% 220 390