Sanofi : noue un accord de développement de médicaments avec Denali Therapeutics

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi avoir noué un accord avec Denali Therapeutics dans le développement de médicaments pour le traitement de maladies neurologiques et inflammatoires, qui prévoit jusqu'à 1 milliard de dollars de paiments.

La collaboration entre les deux sociétés portera sur deux molécules: la DNL747, en vue du traitement potentiel de la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique, ainsi que la DNL758, qui sera étudiée dans le traitement "de diverses maladies inflammatoires systémiques comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis", a expliqué Sanofi.

Les modalités de l'accord prévoient un versement initial de la part du groupe français à Denali Therapeutics de 125 millions de dollars, ainsi que "de futurs paiements d'étape" qui pourraient dépasser un milliard de dollars "en fonction de l'avancement et de la commercialisation des molécules concernées".

"Sanofi et Denali partageront à parts égales les pertes et bénéfices commerciaux correspondant à DNL747 aux Etats-Unis et en Chine, tandis que Denali recevra des redevances de Sanofi sur les bénéfices réalisés dans d'autres territoires et sur les ventes globales de DNL758", a indiqué Sanofi.

"Cette collaboration avec Denali constitue un nouvel exemple de la volonté de Sanofi d'intensifier le développement de traitements de premier ordre à fort pouvoir de transformation pour les patients atteints de maladies graves", a déclaré Rita Balice-Gordon, responsable Global, Recherche, Maladies rares et neurologiques de Sanofi, citée dans un communiqué.

