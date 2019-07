Sanofi : objectif de BNPA relevé pour 2019

29/07/2019 | 08:33

Sanofi révise en hausse son estimation de BNPA des activités 2019, estimant qu'il devrait progresser d'environ 5% à TCC, 'sauf événements majeurs défavorables imprévus', l'effet des changes étant estimé entre 1% et 2% en appliquant les taux moyens de juillet.



Sur le deuxième trimestre 2019, le géant français de la santé affiche un résultat net des activités en progression de 5,3%, à 1.641 millions d'euros (4,9% à TCC), soit un BNPA des activités de 1,31 euro, en hausse de 4,8% à TCC.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8.628 millions d'euros, en progression de 5,5% à données publiées, de 3,9% à taux de changes constants et de 5,8% à taux de changes et périmètre constants, croissance soutenue par Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et les marchés émergents.



