Sanofi : obtient des résultats positifs pour Dupixent dans la polypose nasosinusienne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sanofi a annoncé mardi les premiers résultats positifs de deux essais de phase III consacrés à son traitement expérimental Dupixent (molécule dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne. Ces deux essais ont atteint l'ensemble de leurs critères d'évaluation primaires et secondaires.

Dans les deux études conduites sur 24 semaines, Dupixent a significativement réduit la taille des polypes et la congestion nasale et a également permis de réduire significativement le recours à une corticothérapie systémique ou à la chirurgie, en plus d'améliorer l'odorat et les symptômes de la rhinosinusite chronique. Dans un groupe pré-spécifié de patients souffrant également d'asthme, le produit a par ailleurs significativement amélioré la fonction respiratoire et le contrôle de l'asthme.

"Nous disposons pour la première fois de données de phase III montrant qu'un agent biologique peut agir sur l'inflammation de type 2 ou allergique sous-jacente à l'origine de la polypose nasosinusienne", a déclaré le docteur John Reed, vice-président exécutif, recherche et développement de Sanofi. "Nous sommes impatients de collaborer avec les autorités réglementaires de différents pays dans le monde pour que Dupixent fasse désormais partie des options thérapeutiques mises à la disposition des personnes atteintes de cette maladie chronique", a-t-il ajouté.

Le groupe pharmaceutique attend par ailleurs la décision que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, devrait rendre à la fin du mois au sujet de sa demande d'approbation dans le traitement de l'asthme modéré à sévère.

La polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée est une maladie chronique inflammatoire caractérisée par la formation de polypes dans les cavités nasales et sinusiennes aboutissant à une congestion nasale sévère, à une rhinorrhée (écoulement nasal), à des douleurs ou pressions faciales et à une perte de l'odorat et du goût.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

