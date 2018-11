Sanofi: partenariat dans les neurosciences avec une biotech américaine

Paris (awp/afp) - Sanofi a annoncé jeudi un accord avec la biotech californienne Denali Therapeutics pour co-développer deux candidats-médicaments de cette dernière dans différentes indications, dont la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis.

L'accord porte sur deux molécules de Denali, DNL747 et DNL758, ciblant une protéine kinase, RIPK1, intervenant dans le processus d'inflammation et de mort cellulaire des tissus biologiques, selon un communiqué du groupe pharmaceutique français.

Sanofi va verser 125 millions de dollars à Denali dans l'immédiat, et pourra lui payer jusqu'à plus de 1 milliard de dollars en cas de franchissement d'étapes de développement des deux produits.

Sanofi et Denali vont partager les coûts de développement, dans des proportions variées selon les produits, les étapes cliniques et les indications recherchées.

Le groupe français ne s'est notamment pas risqué à financer les essais cliniques de phase Ib et II de DNL747 dans la maladie d'Alzheimer, où le taux d'échec est extrêmement élevé.

Il s'est en revanche engagé à financer 70% de toutes les phases III dans toutes les indications neurologiques, et la totalité des étapes cliniques pour DNL758 dans toutes les maladies inflammatoires systémiques.

En cas de future mise sur le marché, Sanofi s'arrogera 50% des ventes aux Etats-Unis et en Chine sur DNL747 et versera à Denali des redevances sur les ventes réalisées ailleurs dans le monde.

Concernant DNL758, Sanofi a récupéré les droits mondiaux et versera là aussi des redevances à son partenaire en cas de commercialisation.

Sanofi est déjà présent dans la sclérose en plaques, avec ses médicaments commercialisés Aubagio et Lemtrada. Il s'est aussi récemment doté d'une franchise en immunologie, avec Dupixent (contre l'eczéma et l'asthme modérés à sévères) et Kevzara dans la polyarthrite rhumatoïde, deux traitements biologiques développés avec l'américain Regeneron.

afp/al