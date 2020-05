Sanofi : premières données positives pour le Libtayo dans le cancer de la peau

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi et son partenaire américain Regeneron ont annoncé mardi que leur inhibiteur Libtayo permettait d'obtenir des réponses durables et cliniquement significatives dans le traitement de deuxième ligne du carcinome basocellulaire au stade avancé, auprès de patients pour lesquels il n'existe aucun traitement approuvé.

Ces premières données proviennent d'un essai clinique pivot en ouvert, à un seul groupe de traitement. Sanofi et Regeneron présenteront d'autres données dans le cadre d'un prochain congrès médical. Les deux laboratoires prévoient des soumissions réglementaires en 2020.

Libtayo est développé et commercialisé conjointement par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'un accord de collaboration global. Le carcinome basocellulaire est un cancer de la peau et le cancer le plus fréquent dans le monde. Aux Etats-Unis, environ 2 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Libtayo bénéficie déjà d'une autorisation conditionnelle en Europe dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané au stade avancé. Lors d'un essai de phase III, ce médicament a atteint son critère d'évaluation principal en matière de survie globale dans le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique.

