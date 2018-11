Sanofi : présentation de résultats sur Praluent

12/11/2018 | 07:34

Sanofi annonce que des résultats de nouvelles analyses concernant la mortalité dans le cadre de l'essai clinique Odyssey Outcomes ayant inclus 18.924 patients, ont été présentés aux Séances scientifiques 2018 de l'American Heart Association (AHA).



Dans le cadre de cet essai, Praluent administré en complément de statines à la dose maximale tolérée a été comparé à un traitement par statines à la dose maximale tolérée seulement chez des patients qui avaient présentés un SCA dans les 12 mois précédents.



Les données publiées dans le New England Journal of Medicine la semaine dernière avaient déjà montré que Praluent avait significativement réduit le risque d'événements cardiovasculaires majeurs et qu'il était associé à une diminution du risque de mortalité toutes causes confondues.



