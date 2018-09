Sanofi : promet de poursuivre ses efforts d'économies

"Ce n'est que le début et nous allons continuer à être très efficaces en matière d'économies et de maîtrise des coûts", a déclaré le directeur général du groupe pharmaceutique français, Olivier Brandicourt, à des investisseurs lors d'une conférence organisée par Bank of America Merrill Lynch à Londres.

Olivier Brandicourt n'a pas fourni de précisions mais a fait référence à la réorganisation des entités internationales du groupe, dévoilée jeudi.

Le titre Sanofi, qui a perdu jusqu'à 0,65% en début de séance, a un peu réduit ses pertes à la Bourse de Paris et il cédait 0,12% à 75,59 euros à 12h20.

