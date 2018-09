Sanofi recentre deux de ses entités commerciales globales



Nomination de Dieter Weinand à la tête de la nouvelle entité commerciale globale Soins Primaires

La nouvelle entité commerciale globale Chine et Marchés Émergents sera dirigée par Olivier Charmeil

Appelé à d'autres fonctions, Stefan Oelrich quitte Sanofi

Paris - Le 13 septembre 2018 - Sanofi va modifier la structure organisationnelle de deux de ses entités commerciales globales (ou GBU pour Global Business Units) afin de recentrer ses activités sur les marchés matures et les marchés émergents.



L'entreprise va ainsi créer une nouvelle entité commerciale globale (GBU) Soins Primaires combinant son portefeuille de produits de l'actuelle GBU Diabète et Cardiovasculaire (DCV) et le portefeuille de Produits établis qui fait actuellement partie de la GBU Médecine générale et Marchés émergents (GEM). La nouvelle entité Soins Primaires se concentrera exclusivement sur les marchés matures.



Sanofi a confié à Dieter Weinand le soin de bâtir et de diriger la nouvelle entité Soins Primaires. M. Weinand rejoindra Sanofi le 1er novembre au poste de Vice-Président Exécutif. Il sera rattaché directement au Directeur Général de Sanofi, Olivier Brandicourt, et intégrera le Comité Exécutif de l'entreprise. Dieter Weinand sera basé à Bridgewater dans le New Jersey (États-Unis). Stefan Oelrich, l'actuel responsable de la GBU Diabète et Cardiovasculaire, a décidé de quitter Sanofi pour rejoindre Bayer AG en tant que membre du Directoire et responsable de la division Pharmacie à compter du 1er novembre, en remplacement de Dieter Weinand.





« Dieter est un professionnel expérimenté du secteur pharmaceutique qui a contribué au lancement et à la commercialisation de quelques-uns des médicaments les plus innovants de ces dernières années. Il est également fort d'une expérience de premier plan dans la conduite du changement et dans la gestion des défis afin de permettre aux activités d'atteindre leur plein potentiel », a déclaré Olivier Brandicourt. « Je souhaite la bienvenue à Dieter au sein de notre organisation et adresse dans le même temps tous mes remerciements à Stefan pour les excellentes contributions qu'il a apportées à Sanofi au cours de ces années, ainsi que mes meilleurs voeux de succès pour l'avenir. »





Sanofi crée par ailleurs une deuxième entité commerciale globale dénommée Chine et Marchés Émergents qui sera dirigée par Olivier Charmeil, l'actuel responsable de la GBU GEM. Cette nouvelle entité se concentrera sur les caractéristiques uniques et l'immense potentiel de croissance des marchés émergents, et plus particulièrement celui de la Chine qui représente le deuxième plus grand marché de Sanofi après les États-Unis. M. Charmeil continuera de faire partie du Comité Exécutif et restera rattaché directement au Directeur Général, Olivier Brandicourt.



Sanofi prévoit de lancer les nouvelles entités commerciales globales Soins Primaires et Chine & Marchés Émergents début 2019. Aucun changement n'est apporté aux autres entités commerciales globales de Sanofi - Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé Grand Public.



À propos de Dieter Weinand



De nationalité américaine, M. Weinand a 30 ans d'expérience dans le secteur biopharmaceutique. Il a exercé diverses responsabilités commerciales, opérationnelles et stratégiques au sein de plusieurs entreprises pharmaceutiques dont Warner Lambert, Pfizer et Bristol-Myers Squibb. Avant de rejoindre Bayer, il était Président, Commercialisation mondiale et gestion du portefeuille d'Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc. à Princeton (New Jersey), aux États-Unis.



M. Weinand a rejoint Bayer en 2014 au poste de responsable de la division Pharmacie et de membre du Comité exécutif de Bayer HealthCare, puis a intégré le Directoire de Bayer AG en 2016.



Dieter Weinand est titulaire d'une maîtrise ès sciences en pharmacologie et toxicologie de l'Université de Long Island (New York) et d'une licence en biologie (B.A.) du Concordia College à Valhalla (New York).