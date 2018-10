Sanofi : reçoit l'aval de la FDA pour Dupixent dans le traitement de l'asthme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé lundi l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, du Dupixent (molécule dupilumab) comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale chez les patients âgés de 12 ans et plus.

"Malgré l'éventail des traitements disponibles, de nombreux patients atteints d'asthme modéré à sévère continuent de présenter des besoins non satisfaits. Dans la mesure où le mécanisme d'action de Dupixent est différent de celui des autres traitements biologiques, il constitue d'ores et déjà une nouvelle option thérapeutique pour ces patients", a déclaré Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, cité dans le communiqué du groupe.

Dans les essais cliniques consacrés au traitement de l'asthme, Dupixent a permis de réduire les exacerbations asthmatiques et les prises de corticoïdes par voie orale, d'améliorer la qualité de vie et d'obtenir des améliorations cliniquement significatives de la fonction respiratoire.

Dupixent était déjà approuvé aux Etats-Unis dans le traitement de la dermatite atopique. Sanofi a de plus récemment annoncé des résultats positifs de phase II dans le traitement de la polypose nasosinusienne et le groupe compte poursuivre le développement clinique du produit dans le traitement de plusieurs autres maladies inflammatoires.

