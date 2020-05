Sanofi : résultats positifs d'une étude sur Sarclisa

12/05/2020 | 07:24

Sanofi indique que l'essai clinique de phase III IKEMA évaluant Sarclisa (isatuximab) en association avec du carfilzomib et de la dexaméthasone a atteint son critère d'évaluation principal selon les résultats de la première analyse intermédiaire planifiée.



La combinaison a en effet démontré une survie sans progression significativement prolongée comparativement au traitement standard par carfilzomib et dexaméthasone seulement chez les patients atteints d'un myélome multiple en rechute.



Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé dans le cadre de cette étude. Ces résultats seront présentés par le groupe de santé dans le cadre d'un prochain congrès médical et formeront la base de soumissions réglementaires dans le courant de l'année.



