Sanofi: résultats positifs dans le traitement de la sinusite pour le Dupixent

Paris (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique français Sanofi et son partenaire américain Regeneron ont publié mardi des "résultats positifs" concernant leur produit en immunologie Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne, une sinusite chronique inflammatoire.

Les deux essais cliniques de phase III évaluant Dupixent dans le traitement de la polypose nasosinusienne de l'adulte "ont atteint l'ensemble de leurs critères d'évaluation primaires et secondaires", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

Le groupe a également ajouté qu'"aucun effet secondaire nouveau ou inattendu lié à Dupixent n'a été observé".

La polypose nasosinusienne peut générer une congestion nasale sévère, un écoulement nasal, des douleurs faciales ainsi qu'une perte de l'odorat et du goût.

Le produit développé par Sanofi et Regeneron est déjà autorisé aux Etats-Unis et dans l'Union européenne pour le traitement de l'eczéma sévère chez l'adulte.

Sanofi attend d'ici fin octobre une décision de l'Agence américaine du médicament (FDA) concernant l'approbation de Dupixent dans le traitement de l'asthme modéré à sévère.

En plus de l'eczéma sévère et de l'asthme, Sanofi prévoit d'étendre la prescription du traitement sur d'autres maladies inflammatoires, notamment les cas d'eczéma pédiatrique, de dermatite de l'enfant et de l'adolescent, d'oesophagite à éosinophiles et d'allergies alimentaires et environnementales.

afp/buc