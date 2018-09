Sanofi : résultats positifs en dermatite atopique

17/09/2018 | 07:40

Sanofi présente des résultats détaillés positifs pour un essai clinique pivot de phase III sur Dupixent (dupilumab) en monothérapie dans la dermatite atopique modérée à sévère, au 27ème Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EAVD) à Paris.



Le produit a amélioré significativement des signes et symptômes, ainsi que certaines mesures de la qualité de vie, chez des adolescents inadéquatement contrôlés par des traitements topiques ou auxquels ces traitements étaient déconseillés.



Les résultats de cet essai clinique serviront de base aux demandes d'approbation réglementaire de Dupixent chez les patients âgés de 12 à 17 ans. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement biologique systémique approuvé pour cette catégorie de patients.



