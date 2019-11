Sanofi : résultats positifs pour Toujeo dans le diabète

04/11/2019 | 07:28

Sanofi fait part de résultats positifs de phase III pour Toujeo dans le traitement du diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent, à l'occasion du congrès de l'International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes à Boston.



Les patients âgés de six à 17 ans traités par Toujeo (insuline glargine 300 unités/ml) ont obtenu une réduction comparable de leur glycémie moyenne et présenté les mêmes risques d'épisodes d'hypoglycémie que ceux traités par insuline glargine 100 unités/ml.



Sur ces bases, le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'extension de son indication actuelle pour Toujeo aux enfants et aux adolescents atteints de diabète de type 1. La Commission européenne rendra sa décision finale dans les prochains mois.



