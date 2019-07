Sanofi : salué après son relèvement d'objectif

29/07/2019 | 14:36

Sanofi prend 3% à Paris, le géant de la santé ayant rehaussé son estimation de BNPA des activités 2019 qui devrait selon lui progresser d'environ 5% à TCC (et non plus entre 3 et 5%), 'sauf événements majeurs défavorables imprévus'.



Sur le deuxième trimestre 2019, son BNPA des activités est ressorti à 1,31 euro, en hausse de 4,8% à TCC et battant de six centimes le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 3,9% à TTC à 8.628 millions d'euros, contre 8.433 millions attendus.



'Cette performance est essentiellement conduite par la franchise vaccins (en hausse de 24,7%), Dupixent dont les ventes ressortent +20% au-dessus des attentes et un bon contrôle des coûts', explique Oddo BHF, qui reste à 'achat' avec une cible de 94 euros sur le titre.



