Sanofi : un partenariat avec le CHU de Nantes

02/10/2018 | 12:45

Sanofi annonce ce jour la mise en place d'un partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, concernant la recherche clinique et scientifique.



'Ce contrat cadre, d'une durée de 5 ans, vise plus particulièrement à optimiser les délais de mise en place et de réalisation des projets de développement clinique ainsi qu'à soutenir les projets de collaborations scientifiques précliniques ou technologiques en particulier dans le domaine du numérique', explique Sanofi.





