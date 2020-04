Sanofi : va faire don de 100 millions de dose d'hydroxychloroquine à près de 50 pays

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi s'être engagé à donner 100 millions de doses d'hydroxychloroquine, médicament actuellement expérimenté dans le traitement du Covid-19, à près de 50 pays dans le monde.

"Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, Sanofi a reçu un nombre croissant de demandes émanant de gouvernements du monde entier", a expliqué la société dans un communiqué.

"Bien que l'hydroxychloroquine suscite beaucoup d'espoir parmi les patients du monde entier, il convient de souligner que les résultats des études en cours ne sont pas encore disponibles et que ceux-ci peuvent être positifs mais aussi négatifs", a toutefois mis en garde la société.

"A ce jour, les interprétations des données préliminaires disponibles sur l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de l'infection Covid-19 diffèrent. Dans ce contexte, la sécurité des patients doit toujours primer et orienter la moindre décision", a poursuivi la société. "L'hydroxychloroquine peut causer des effets indésirables sévères et doit être utilisée avec précaution et ne peut être prise sans avis médical ou prescription", a ajouté Sanofi.

