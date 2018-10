USA: Feu vert de la FDA au Dupixent de Sanofi contre l'asthme

Le Dupixent, développée en coopération avec Regeneron, est désormais approuvé aux Etats-Unis dans le traitement de l'asthme non contrôlé des patients de 12 ans et plus présentant un asthme à phénotype éosinophilique et de ceux dont l'asthme est dépendant des corticoïdes par voie orale, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le médicament agit en inhibant deux protéines qui contribuent à l'inflammation des voies respiratoires caractéristique de l'asthme.

Il a été lancé aux Etats-Unis en avril 2017 pour le traitement de l'eczéma modéré à sévère chez l'adulte.

Ce produit a généré un chiffre d'affaires total de 176 millions d'euros au deuxième trimestre de cette année, dont 151 millions aux Etats-Unis.

Des demandes d'autorisation pour le traitement de l'asthme sont en cours d'examen entre autres au Japon et dans l'Union européenne.

(Marc Angrand, avec Manogna Maddipatla à Bangalore)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv REGENERON PHARMACEUTICALS -1.36% 389.83 2.18% SANOFI 0.00% 77.8 4.79%