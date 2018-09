USA: La FDA autorise un traitement de Sanofi et Regeneron contre le cancer de la peau

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les laboratoires Sanofi et Regeneron ont annoncé vendredi que les autorités sanitaires américaines avaient autorisé leur traitement Libtayo comme premier et unique médicament contre le carcinome épidermoïde avancé, le deuxième cancer de la peau le plus fréquent aux Etats-Unis.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé le traitement pour les patients qui ne suivent pas de radiothérapie et ne peuvent pas être opérés.

Le carcinome épidermoïde cutané est responsable de près de 7.000 décès annuels aux États-Unis. Le traitement sera commercialisé aux Etats-Unis par Sanofi Genzyme et son partenaire Regeneron.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr

Agefi-Dow Jones The financial newswire