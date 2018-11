Sanofi : BarCap n'est plus à 'sous-pondérer'

01/11/2018 | 11:27

Barclays Capital (BarCap) relève sa recommandation sur Sanofi de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours rehaussé à 80 euros, reconnaissant un tournant à la fois dans le sentiment autour du titre et dans la performance opérationnelle du groupe.



'Nous croyons toujours qu'il existe des bases pour de la prudence', nuance le broker, notant par exemple que la sclérose en plaques est sous pression et que l'hémophilie va le devenir, et estimant que Dupixent 'fait face à une bataille dans l'asthme'.



Néanmoins, BarCap juge les perspectives à plus court terme mieux équilibrées, soulignant entre autres une valorisation bon marché dans l'absolu et des preuves que le diabète a touché un plancher par rapport aux attentes.



