Sanofi : Invest Securities optimiste sur le 2e semestre

01/08/2018 | 09:49

Invest Securities maintient son conseil d'achat sur l'action Sanofi, évoquant 'un second semestre (S2) qui s'annonce sous de meilleurs auspices'. L'objectif de cours est fixé à 85 euros.



Selon les spécialistes du bureau d'études parisien, les comptes semestriels de la 'big pharma' française n'avaient rien de très surprenant, avec toujours 'une pression forte sur la franchise Diabète et SEP, une base de comparaison difficile pour la franchise Vaccins et un redressement de la marge brute du fait du mix produits.'



Plus marquant : Invest Securities anticipe que le S2 'bénéficiera de l'intégration de Bioverativ et d'Ablynx, du retour à la croissance des Vaccins, de la montée en puissance de Dupixent et Praluent ainsi que de l'approbation de Cemiplimab.'





