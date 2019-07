EN DIRECT DES MARCHES : Airbus domine Boeing, les GAFA sous surveillance, Bayer flirte avec Elanco...

Les déboires du B737MAX permettant à Airbus de livrer plus d'avions que Boeing. Bayer tente de relancer la machine en visant une opération dans le domaine vétérinaire. Chez Marriott, on écope d'une grosse sanction après une fuite de donnée géante. On parle aussi montée des cadences chez Tesla, changement de paradigme pour Boiron et finance islamique.