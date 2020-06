Sanofi : Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat

12/06/2020 | 10:19

Sanofi a organisé le troisième de ses quatre événements de R&D, axé sur Dupixent. Le PDG souligne que Dupixent offre déjà une excellente efficacité et sécurité et pourrait maintenir son niveau de soins.



Crédit Suisse estime que le groupe est confiant dans sa capacité à conserver son leadership en matière de dermatite atopique (MA) et d'autres maladies inflammatoires de type 2.



' Sanofi a réitéré son pic de > 10 milliards d'euros / 11,4 milliards de dollars sans BPCO. Crédit Suisse prévoit des ventes de pointe potentielles de > 13 milliards de dollars ' indiquent les analystes.



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 105 E. ' Sanofi reste le premier choix du secteur en raison de la faible valorisation actuelle et d'une amélioration attendue des rendements, la nouvelle direction concentrant mieux les ressources de R&D et de marketing ' indique le bureau d'analyses.



