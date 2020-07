Covid-19 : échec et arrêt d'un essai de phase 3 de Sanofi et Regeneron aux Etats-Unis pour le Kevzara

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi et la société américaine de biotechnologie Regeneron ont annoncé jeudi l'échec et l'arrêt d'un essai de phase 3 aux Etats-Unis du Kevzara pour des patients hospitalisés et gravement atteints par le nouveau coronavirus.

L'administration, "de Kevzara (sarilumab) 400 mg mené aux États-Unis chez des patients présentant une infection Covid-19 nécessitant une ventilation mécanique n'a pas atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires lorsque Kevzara a été ajouté aux meilleurs soins de soutien, comparativement aux meilleurs soins de soutien seulement (placebo)", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

"Compte tenu de ces résultats, l'essai mené aux États-Unis a été arrêté, y compris dans une seconde cohorte de patients traités par une dose plus élevé de Kevzara (800 mg)", ont-t-ils souligné.

Le Kevzara est un anticorps monoclonal entièrement humain qui bloque l'action de l'interleukine-6 (IL-6), une protéine suspectée de jouer un rôle dans la réaction inflammatoire excessive dans les poumons des patients atteints d'une infection par COVID-19 à la suite d'une étude conduite en Chine.

Les deux groupes ont indiqué que les essais du Kevzara hors des Etats-Unis, qui sont actuellement conduits par Sanofi, se poursuivraient, prévoyant de rendre compte des résultats au troisième trimestre 2020.

