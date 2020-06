SANOFI : a perçu 11,7 milliards de dollars de la vente de sa part de REGENERON

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vendredi dernier, Sanofi a clôturé la vente de ses 13 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. Cette opération inclut l'option de surallocation qui a été pleinement exercée par les banques coordinatrices. Sanofi annonce également le rachat, par Regeneron, de 9.8 millions d'actions ordinaires directement à Sanofi pour une valeur approximative de 5 milliards de dollars.L'offre publique a permis à Sanofi de vendre l'intégralité de sa participation au capital de Regeneron (exception faire de 400 000 actions de Regeneron que conserve Sanofi) pour un produit brut total de 11,7 milliards de dollars.L'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron.La collaboration clinique et commerciale fructueuse entre les deux entreprises remonte à 2003 et aura permis d'aboutir à la création de cinq traitements approuvés à ce jour – d'autres candidats étant actuellement en développement clinique.