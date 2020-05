Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'administration du 22 mai 2020 de Sanofi a pris acte de la démission d’Emmanuel Babeau et a décidé, après avis du Comité des nominations et de la gouvernance, de coopter Gilles Schnepp en qualité d’administrateur indépendant pour la durée du mandat restant à courir d’Emmanuel Babeau (soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021). La nomination de Gilles Schnepp sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de Sanofi, le 28 avril 2021.Gilles Schnepp a également été nommé en qualité de membre du Comité d'audit.Diplômé d'HEC en 1981, Gilles Schnepp a débuté sa carrière chez Merrill Lynch en 1983 avant de rejoindre Legrand en 1989, où il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir Directeur Général Délégué en 2001, Directeur Général en 2004 et Président-Directeur Général en 2006. Il est depuis 2018 Président du Conseil d'administration.Gilles Schnepp est par ailleurs membre du Conseil d'administration de Saint Gobain depuis 2009 et Vice-Président du Conseil de surveillance de PSA depuis 2019.Il apporte ainsi au Conseil ses compétences en matière financière et son expérience en matière de direction de groupes internationaux.