Sanofi : A suivre aujourd'hui

Sanofi a accepté de vendre 11,8 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. Conformément à ce qui a été annoncé précédemment, Regeneron procédera au rachat de 9,8 millions de ses actions ordinaires pour un montant de 5 milliards de dollars auprès de Sanofi, au prix de l'offre moins le rabais de souscription. Sanofi prévoit d'utiliser le produit net de l'offre et du rachat pour poursuivre sa stratégie visant à stimuler l'innovation et la croissance.Dans le cadre de l'offre, les banques coordinatrices disposeront d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires de Regeneron au prix déterminé dans le cadre de l'offre.Si cette option est pleinement exercée, l'offre publique et le rachat d'actions entraîneront ensemble un produit brut pour Sanofi de 11,7 milliards de dollars et se solderont par la vente de la totalité des actions de Regeneron que possède Sanofi, exclusion faite de 400 000 actions de Regeneron que Sanofi va conserver.