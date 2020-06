Sanofi : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi et Translate Bio élargissent leur collaboration pour développer des vaccins à ARNm contre toutes les catégories de maladies infectieuses. Translate Bio va recevoir un paiement initial de 425 millions de dollars, incluant une participation dans son capital sous la forme d’actions ordinaires, et pourra recevoir globalement jusqu’à 1,9 milliard de dollars de paiements d’étape potentiels, ainsi que des redevances progressives sur les ventes mondiales des vaccins développés ; Sanofi obtient des droits exclusifs mondiaux.Sanofi recevra les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser des vaccins contre les maladies infectieuses grâce à la technologie de Translate Bio.L'élargissement de cette collaboration permet de combiner la technologie ARNm et l'outil de production de pointe de Translate Bio et les capacités mondiales de Sanofi en matière de développement et de distribution de vaccins.