Sanofi : Bruxelles approuve Sarclisa pour le traitement du myélome multiple

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé le médicament Sarclisa combiné à pomalidomide et de la dexaméthasone pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire de l'adulte.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-La Commission européenne (CE) a approuvé Sarclisa (isatuximab) en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de l'adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM) ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement.

-Sarclisa est un anticorps monoclonal qui se lie à un épitope spécifique sur le récepteur CD38 des cellules du myélome multiple.

-L'approbation de la CE repose sur les résultats positifs du premier essai clinique de phase III randomisé (ICARIA-MM) ayant évalué un anticorps monoclonal anti-CD38, en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex).

-Sarclisa combiné à l'association pom-dex a significativement réduit le risque de progression ou de décès de 40% comparativement à l'association pom-dex seulement.

-Le myélome multiple est le deuxième cancer du sang le plus fréquent, avec environ 40.000 nouveaux cas par an en Europe.

