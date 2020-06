Sanofi : Présentation de la stratégie en oncologie et de l’actualité des projets en cours et émergents du portefeuille de R&D



PARIS – Le 2 juin 2020 – Le Directeur Général de Sanofi, Paul Hudson, et plusieurs responsables de la R&D et des franchises commerciales de l’entreprise présenteront aujourd’hui la stratégie de Sanofi en oncologie et feront le point sur l’évolution de ses principaux produits et programmes de développement dans cette aire thérapeutique. La stratégie de Sanofi en oncologie est axée sur quatre grandes catégories de cancers, avec quatre produits phares ayant à ses yeux le potentiel de transformer la prise en charge des patients.

Les quatre domaines stratégiques de Sanofi en oncologie sont le myélome multiple et les cancers, respectivement, de la peau, du poumon et du sein ; ses quatre produits phares sont Sarclisa® (isatuximab-irfc), un anticorps monoclonal anti-CD38 et Libtayo® (cemiplimab-nwlc), un inhibiteur PD-11, ainsi que deux médicaments expérimentaux en développement – un conjugué anticorps-médicament anti-CEACAM 5 et un dérégulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes ou SERD (‘859).

« L’exécution de notre stratégie en oncologie gagne rapidement en puissance avec plusieurs avancées à la fois en ce qui concerne nos projets de développement et nos médicaments commercialisés. De plus, nous mettons en place une équipe en charge du développement et du marketing de tout premier ordre pour accompagner notre croissance dans cette sphère importante », a précisé Paul Hudson. « Nous pensons que nos initiatives et nos traitements ont le potentiel d’apporter une différence significative dans la vie des patients atteints d’un cancer. »

« Nous avons élaboré une stratégie axée sur l’oncologie et avons accompli des progrès cliniques significatifs pour concrétiser nos ambitions dans ce domaine », a souligné le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. « Grâce à son riche éventail de plateformes thérapeutiques lui permettant de développer des molécules hautement différentiées, Sanofi dispose d’atouts considérables pour poursuivre sur sa lancée et se forger une présence durable en oncologie. »

Cette présentation virtuelle dédiée aux investisseurs se tiendra aujourd’hui de 16 h 00 à 17 h 30 CET/10 h 00-11h 30 EST, avec la participation des intervenants suivants de Sanofi :

Paul Hudson, Directeur Général

John Reed, Responsable Monde, Recherche et Développement

Dietmar Berger, Chief Medical Officer et Responsable Monde, Développement

Peter Adamson, Responsable Monde, Développement, Oncologie

Alex Zehnder, Responsable Monde de la franchise Oncologie

Des informations supplémentaires sur la présentation d'aujourd'hui de notre stratégie en oncologie sont disponibles à l'adresse suivante :

https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/resultats-et-evenements/presentations-investisseurs/2020-oncologie-presentation





1 En partenariat avec Regeneron











