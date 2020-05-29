Sanofi : clôture la vente de ses titres Regeneron pour $11,7 mds

29 mai (Reuters) - Sanofi:
* SANOFI ANNONCE LA CLÔTURE DE LA VENTE DE SES ACTIONS
REGENERON
* A CÉDÉ SES 13,0 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DE REGENERON
PAR
VOIE D'OFFRE PUBLIQUE, AU PRIX DE 515,00 DOLLARS L'ACTION
* ANNONCE ÉGALEMENT LE RACHAT, PAR REGENERON, DE 9.8
MILLIONS
D'ACTIONS ORDINAIRES DIRECTEMENT À SANOFI POUR UNE VALEUR
APPROXIMATIVE DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS
* L'OFFRE PUBLIQUE A PERMIS À SANOFI DE VENDRE L'INTÉGRALITÉ
DE SA
PARTICIPATION DANS REGENERON (EXCEPTION FAIRE DE 400 000 ACTIONS
DE REGENERON QUE CONSERVE SANOFI) POUR UN PRODUIT BRUT TOTAL DE
11,7 MILLIARDS DE DOLLARS
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)