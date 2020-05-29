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SANOFI SA

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Sanofi : clôture la vente de ses titres Regeneron pour $11,7 mds

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29/05/2020 | 22:05

29 mai (Reuters) - Sanofi:

* SANOFI ANNONCE LA CLÔTURE DE LA VENTE DE SES ACTIONS REGENERON

* A CÉDÉ SES 13,0 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DE REGENERON PAR VOIE D'OFFRE PUBLIQUE, AU PRIX DE 515,00 DOLLARS L'ACTION

* ANNONCE ÉGALEMENT LE RACHAT, PAR REGENERON, DE 9.8 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DIRECTEMENT À SANOFI POUR UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS

* L'OFFRE PUBLIQUE A PERMIS À SANOFI DE VENDRE L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS REGENERON (EXCEPTION FAIRE DE 400 000 ACTIONS DE REGENERON QUE CONSERVE SANOFI) POUR UN PRODUIT BRUT TOTAL DE 11,7 MILLIARDS DE DOLLARS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
REGENERON PHARMACEUTICALS 5.98%612.81 Cours en différé.53.99%
SANOFI SA -1.11%87.53 Cours en temps réel.-1.24%
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Données financières
CA 2020 37 448 M 41 538 M -
Résultat net 2020 5 893 M 6 537 M -
Dette nette 2020 16 154 M 17 919 M -
PER 2020 19,2x
Rendement 2020 3,63%
Capitalisation 111 Mrd 123 Mrd -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 3,39x
Nbr Employés 100 409
Flottant 89,1%
Graphique SANOFI SA
Durée : Période :
Sanofi SA : Graphique analyse technique Sanofi SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SANOFI SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 25
Objectif de cours Moyen 101,91 €
Dernier Cours de Cloture 88,51 €
Ecart / Objectif Haut 38,8%
Ecart / Objectif Moyen 15,1%
Ecart / Objectif Bas -32,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Paul Hudson Chief Executive Officer & Director
Serge Weinberg Chairman
Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President
Ameet Nathwani Chief Medical & Digital Officer
John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SANOFI SA-1.24%122 583
JOHNSON & JOHNSON0.75%387 206
ROCHE HOLDING AG8.68%301 088
PFIZER, INC.-2.55%212 084
MERCK & CO., INC.-13.10%199 505
NOVARTIS AG-9.27%190 322
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