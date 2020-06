Sanofi : données à présenter dans la maladie de Pompe

08/06/2020 | 07:30

Sanofi annonce la tenue d'une session scientifique virtuelle, le 16 juin, pour présenter les données de l'essai de phase III COMET consacré à son avalglucosidase alpha pour le traitement de la forme tardive de la maladie de Pompe.



La FDA des Etats-Unis a accordé le statut de thérapie révolutionnaire -permettant d'accélérer le développement et l'examen de certains médicaments- à l'avalglucosidase alfa dans le traitement des patients atteints de la maladie de Pompe.



Cette maladie rare, pouvant provoquer des dommages musculaires progressifs et irréversibles, affecte environ 50.000 personnes dans le monde selon les estimations et peut se manifester à tout âge, pendant l'enfance comme à l'âge adulte.



