Sanofi : élargit sa collaboration avec Translate Bio, paiera au moins 425 mlns de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mardi l'élargissement de sa collaboration avec la société thérapeutique d'ARN messager (ARNm) Translate Bio, dans laquelle il va prendre une participation pour 125 millions de dollars.

Ce nouvel accord doit permettre aux deux groupes de renforcer leur collaboration actuelle en vue de développer de nouveaux vaccins à ARNm pour la prévention étendue des maladies infectieuses actuelles et futures. Sanofi recevra dans ce cadre "les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser des vaccins contre les maladies infectieuses grâce à la technologie de Translate Bio", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Sanofi versera à Translate Bio un paiement initial de 425 millions de dollars (380 millions d'euros), dont 300 millions de dollars en numéraire et 125 millions de dollars pour une prise de participation au capital. Les actions ordinaires acquises par Sanofi sont valorisées à 25,59 dollars par titre, ce qui traduit une prime de 50% par rapport à la moyenne mobile des cours de clôture de l'action sur 20 jours.

"Translate Bio sera également éligible à de futurs paiements d'étape potentiels et à d'autres versements pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars, dont 450 millions de dollars concernent des paiements pour des étapes prévues dans le cadre de l'accord conclu en 2018", a expliqué Sanofi. Les deux groupes avaient initialement conclu un accord de collaboration et de licence dans le but de développer des vaccins à ARNm pour la prévention des maladies infectieuses.

"Parmi ces paiements d'étape potentiels et autres versements, environ 360 millions de dollars devraient être versés dans les prochaines années, et comprennent les étapes relatives au développement d'un vaccin contre le Covid-19", a précisé le groupe.

Translate Bio aura également droit à des redevances progressives sur les ventes mondiales des vaccins développés. Sanofi Pasteur prendra à sa charge l'intégralité des coûts pendant la durée de la collaboration.

L'élargissement de la collaboration entre les deux sociétés prévoit aussi que Translate Bio transférera la technologie et les procédés pour permettre à Sanofi Pasteur, l'entité commerciale vaccin de Sanofi, de développer et de fabriquer des vaccins à ARNm pour les maladies infectieuses.

Les deux groupes évaluent à l'heure actuelle in vivo de multiples candidats-vaccins contre le virus du Covid-19 sous l'angle de leur immunogénicité et de l'activité des anticorps neutralisants afin de motiver le choix du candidat principal. "Les deux entreprises ont pour objectif de débuter un premier essai clinique sur des sujets humains au quatrième trimestre de 2020", indique le communiqué publié par Sanofi.

"Les deux entreprises vont faire également passer un candidat-vaccin à ARNm contre la grippe au stade des études précliniques et prévoient le lancement d'un essai clinique vers le deuxième semestre de 2021", a encore indiqué Sanofi.

