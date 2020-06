Sanofi : investira 610 mlns d'euros dans la production de vaccins et la R&D en France

(Actualisation: déclarations d'Emmanuel Macron sur le rappatriement de productions cliniques en France et sur l'accès au vaccin)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mardi un investissement de 610 millions d'euros afin de faire de la France "son pôle d'excellence mondial" dans la recherche et la production de vaccins, une annonce saluée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui souhaite voir revenir en France la production de certains médicaments clés.

Sanofi prévoit la construction d'une nouvelle usine de production de vaccins "flexible et digitalisée" à Neuville sur Saône, qui pourra produire trois à quatre vaccins simulanément, contre un seul dans les sites de production actuels.

Ce projet représente un investissement de 490 millions d'euros sur cinq ans et devrait créer 200 nouveaux emplois, a précisé le groupe dans un communiqué. Il a été rendu possible "grâce au soutien et à une étroite collaboration avec les autorités françaises au cours des derniers mois", a-t-il ajouté.

Sanofi a également décidé d'investir 120 millions d'euros pour créer en France un nouveau centre de R&D sur le site Sanofi Pasteur à Marcy-l'Etoile, où s'est rendu mardi Emmanuel Macron. A cette occasion, le chef de l'Etat a réaffirmé sa volonté d'une "reconquête de la souveraineté industrielle" de la France, notamment dans le domaine de la santé.

"Il y aura d'autres crises sanitaires. Les investissements annoncés aujourd'hui nous aideront à y répondre", a-t-il affirmé.

Emmanuel Macron a indiqué que le gouvernement lancerait "dès jeudi" une initiative pour le rapatriement en France de certaines productions cliniques, comme le paracétamol, et a souligné l'importance de la coopération européenne en matière d'accès aux traitements.

Il a rappelé que la France avait lancé avec l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas une alliance chargée de négocier avec les principaux laboratoires pharmaceutiques impliqués dans la recherche d'un vaccin contre la Covid-19 les conditions d'une production de ce vaccin sur le sol européen.

Un accord avec Sanofi devrait être conclu "dans les prochains jours ou semaines", a précisé Emmanuel Macron.

Le président français s'était ému le mois dernier des déclarations de Paul Hudson, qui avait affirmé que Sanofi livrerait en premier les Etats-Unis s'il parvenait à mettre au point un vaccin contre le nouveau coronavirus, en raison des investissements réalisés par le gouvernement américain. Le groupe avait ensuite assuré que le vaccin serait disponible dans tous les pays.

