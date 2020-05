Sanofi : nouvelles données positives sur le PD-1 Libtayo

29/05/2020 | 14:37

Le groupe Sanofi annonce ce vendredi que de nouvelles données à long terme d'un essai pivot de phase II consacré à l'inhibiteur PD-1 Libtayo, dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) au stade avancé, ont été présentées aujourd'hui.



'Ces données montrent des taux de réponse complète à la fois plus durables et élevés que ceux rapportés précédemment. Ces données constituent par ailleurs l'ensemble de données cliniques prospectives le plus important et le plus abouti concernant des patients atteints d'un CEC métastatique (CECm) ou localement avancé (CECla) non-candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative', explique le groupe.



Ces données ont été présentées dans le cadre du congrès annuel virtuel 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.