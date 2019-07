Sanrio : l'UE inflige une amende de 6,2 ME pour Hello Kitty

09/07/2019 | 17:56

La Commission européenne inflige une amende de 6,2 millions d'euros à Sanrio pour restriction des ventes transfrontières de produits dérivés à l'effigie des personnages de Hello Kitty.



Sanrio a interdit la vente de produits dérivés sous licence dans d'autres pays de l'EEE. Cette restriction concernait des produits à l'effigie de Hello Kitty et d'autres personnages appartenant à Sanrio.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' La décision d'aujourd'hui confirme que les commerçants qui vendent des produits sous licence ne peuvent être empêchés de les vendre dans un autre pays. De telles restrictions génèrent un choix plus restreint et des prix éventuellement plus élevés pour les consommateurs et sont contraires aux règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles.'



