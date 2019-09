Santhera, en pleine transformation, reste dans le rouge au 1er semestre

Zurich (awp) - Le laboratoire rhénan Santhera est demeuré dans le rouge au terme d'un premier semestre marqué par de profondes transformations de son portefeuille expérimental. La perte nette s'est stabilisée à 26,9 millions de francs suisses, contre 27,4 millions un an plus tôt.

Les recettes ont par contre progressé de près de 15% à 18,3 millions de francs suisses et devraient s'établir pour l'ensemble de l'exercice dans une fourchette de 25 à 27 millions de francs suisses, selon les projections compilées par la direction, selon le compte-rendu publié mardi.

Les liquidités et équivalents ont fondu à 12,7 millions, contre 22,0 millions six mois plus tôt.

