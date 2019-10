Santhera: la MHRA octroie un statut de médicament prometteur au vamorolone

Zurich (awp) - Le laboratoire Santhera a annoncé lundi que la société américaine ReveraGen BioPharma a obtenu de l'autorité sanitaire britannique (MHRA) le statut de "médicament prometteur" pour le vamorolone, destiné à des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

Cette désignation indique que le régulateur britannique considère cet anti-inflammatoire stéroïdien comme un candidat prometteur pour le Early Access to Medicines Scheme (EAMS), souligne le communiqué. Il permet à des patients dont la vie est menacée "d'avoir accès à des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, lorsqu'il existe un besoin médical non satisfait".

Thomas Meier, directeur général de Santhera a félicité ReveraGen et expliqué que cette annonce "valide le potentiel du vamorolone en tant que traitement innovant répondant à des besoins médicaux non satisfaits de jeunes patients atteints de DMD."

Le vamorolone a obtenu la désignation de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'un examen accéléré et une désignation de maladie pédiatrique rare par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

En novembre 2018, Santhera et la société de biotechnologie Idorsia avaient conclu un accord permettant au premier d'acquérir une option de sous-licence pour le médicament en développement vamorolone. Le même mois, Idorsia a renégocié sa collaboration avec l'américain ReveraGen concernant ce produit.

