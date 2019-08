Santhera: résultats positifs pour le vamorolone

Zurich (awp) - Le laboratoire Santhera a annoncé mardi que la société américaine ReveraGen BioPharma a obtenu des résultats positifs avec le vamorolone chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Les données de l'étude correspondante de phase IIa prolongée de six mois ont démontré une amélioration proportionnelle à la dose de la fonction musculaire .

Santhera a acquis en fin d'année dernière auprès d'Idorsia une option de sous-licence exclusive sur ce traitement expérimental.

"D'après ces données, le vamorolone pourrait remplacer les corticostéroïdes standard actuellement utilisés chez les patients atteints de DMD," a commenté Eric Hoffman, directeur général de ReveraGen, cité dans un communiqué.

Le vamorolone a obtenu la désignation de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'un examen accéléré et une désignation de maladie pédiatrique rare par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

maj/jh