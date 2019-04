SAP : est 'sans filet', dit Oddo BHF, qui réduit la cible

05/04/2019 | 10:03

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre SAP, passant à 84 euros - la cible s'élevait encore en début d'année à 121 euros, avant de passer fin janvier à 98 euros -, estimant que '2019 [pour SAP] ne bénéficiera pas des mêmes facteurs de soutien (IFRS 15 notamment), alors que le groupe va devoir relever un coûteux défi dans le CRM'.



'Nous anticipons une marge en baisse de 30 pb en 2019 puis une hausse limitée ? 20/30 pb en 2020 et 2021. Pire, le consensus ne s'est pas encore bien ajusté sur le FCF suite au CMD 19 et les attentes sont désormais plus de 15% trop hautes pour 2019 et 2020', regrette le broker.



Oddo BHF, qui estime que SAP est désormais 'sans filet alors qu'il faut mener la dure bataille du CRM', passe ainsi sa recommandation sur le titre à 'alléger' (vs 'neutre'). Et ce d'autant plus que le titre a rebondi après des résultats 2018 qualifiés d'inquiétants par le broker.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.