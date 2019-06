SAP : 16e marque la plus importante du monde selon Kantar

24/06/2019 | 15:52

Avec une valeur de marque de 57,2 milliards de dollars, le fabricant allemand de logiciels d'entreprise SAP est désormais la 16e marque la plus chère au monde, selon une enquête annuelle réalisée par l'agence Kantar (WPP).



C'est le plus haut classement de SAP à ce jour. C'est aussi une place de plus par rapport à 2018 et cinq places de plus qu'en 2017.



Dans le rapport de cette année, Amazon est devenue la marque la plus chère au monde, avec une valeur de marque de 315 milliards de dollars, devançant Apple (309,5 milliards de dollars) et Google (309 milliards de dollars).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.