SAP : le dynamisme du cloud pénalise la rentabilité

SAP (-2,57% à 97,80 euros) affiche la seconde plus forte baisse de l’indice Dax 30, victime d’une transition plus rapide que prévu vers le cloud qui pèse sur sa rentabilité, aussi bien au troisième trimestre que sur 2018. L’éditeur de logiciels professionnels a ainsi relevé de nouveau ses prévisions 2018 grâce à une activité dans l’informatique dématérialisé plus dynamique que prévu. Il peut aussi se permettre d'être plus optimistes grâce à des réservations de cloud en augmentation de 37% au troisième trimestre.Il anticipe désormais des revenus situés entre 25,2 et 25,5 milliards d'euros, en expansion de 7,5% à 8,5%, à taux de change constants, contre de 24,975 à 25,3 milliards d'euros.Dans le détail, les ventes des abonnements à ses logiciels "dans les nuages" et à leurs services afférents sont attendues entre 5,15 et 5,25 milliards, toujours à taux de change constants. Ce qui représente une progression située entre 36,5% et 39%. SAP visait auparavant entre 5,05 et 5,2 milliards de revenus dans ces domaines, toujours à taux de change constants.Sur la même base, le plus important éditeur européen de logiciels vise un résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, compris entre 7,425 et 7,525 milliards d'euros, en progression de 9,5% à 11%, contre 7,40 et 7,5 milliards d'euros.Cette croissance plus forte a un prix, une marge sous pression. Ce constat est aussi valable pour les résultats du troisième trimestre.Sur cette période, le résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, a augmenté de 6% à 1,74 milliard d'euros inférieur au consensus Bloomberg de 1,8 milliard. Il a bondi de 11% corrigé des effets de change. SAP affiche ainsi une marge de 28,9% contre 29,3% un an plus tôt et un consensus de 30,1%.Le groupe allemand a souffert du recul des ventes des très rentables licences, la méthode historique de commercialisation des logiciels. Elles ont reculé de 9% (-8% à taux de change constants) à 937 millions d'euros, là où le marché tablait sur 997 millions d'euros.Sa rentabilité a aussi été pénalisée par le dynamisme du cloud.Le chiffre d'affaires cloud et services afférents a augmenté de 40% (+41% à taux de change constants) à 1,315 milliard d'euros contre un consensus de 1,278 milliard.Résultat, le chiffre d'affaires ajusté total de SAP a surpris favorablement.Il a augmenté de 8% à 6,03 milliards, à comparer avec une anticipation de marché de 5,997 milliards. Il a progressé de 10% à taux de change constant.