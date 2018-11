SAP : Oddo BHF note une acquisition 'stratégique'

12/11/2018 | 10:42

L'analyste Oddo BHF estime ce matin que l'acquisition de 100% du capital de la société américaine Qualtrics, pour un montant de 8 milliards de dollars, par le groupe SAP constitue 'une acquisition peu significative à l'échelle du groupe mais stratégique'.



'Cette opération pourrait être légèrement dilutive en 2019 (nous estimons -3% sur le BPA ajusté) mais elle revêt un caractère très stratégique et offensif dans la bataille que SAP mène sur le segment CRM face à Salesforce, Adobe et Oracle. De plus, elle ouvre la voie à d'importantes synergies commerciales', commente Oddo BHF.



'Grâce à cette acquisition d'un leader de l'expérience utilisateurs/clients, SAP ajoute une brique clé et en forte croissance sur ce marché et va pouvoir proposer les produits de Qualtrics à l'ensemble de sa base installée CRM/ERP/HCM.'



L'analyste maintient ainsi sa recommandation 'achat', avec un objectif de cours de 121 euros.





