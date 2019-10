SAP : dans le vert après la confirmation des objectifs 2019

21/10/2019 | 11:48

SAP gagne 1,1% à Francfort, après la confirmation par l'éditeur de progiciels de ses résultats préliminaires d'il y a dix jours, soit une hausse de 14% de son BPA non IFRS, à 1,30 euro, au titre du troisième trimestre.



Toujours en non IFRS, et à taux de changes constants, sa marge opérationnelle s'est améliorée de 1,5 point à 30,4% pour des revenus totaux en croissance de 10% à 6,81 milliards d'euros (légèrement révisé de 6,79 milliards en estimation initiale).



Pour l'ensemble de 2019, le groupe allemand continue de prévoir un profit opérationnel non IFRS compris entre 7,85 et 8,05 milliards d'euros à taux de changes constants, impliquant une progression entre 9,5 et 12,5%.



