Sapmer : Chiffre d'affaires 2019

La combinaison de plusieurs évènements conjoncturels, comme les pêches exceptionnelles dans le Pacifique qui ont fait chuter le prix du thon brut au S2 2019, les pêches thonières pour le moment inférieures dans l'Océan Indien en ce début 2020 et la pandémie de coronavirus qui paralyse nos marchés, sont autant de défis pour les équipes SAPMER. L'entreprise adapte son activité aux circonstances exceptionnelles créées par le Coronavirus et met en œuvre toutes les dispositions proposées par le gouvernement français pour faire face à cette crise.

SAPMER, acteur réunionnais et français engagé depuis 1947 pour une pêche durable dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), puis en Océan Indien, propose parmi les espèces les plus nobles, des produits de la mer naturels de première qualité dans le plus grand respect des environnements marins.

Les volumes de thon brut sont satisfaisants mais en recul par rapport à 2018 (-8,2%). Les prix du thon brut ont connu une très forte dégradation notamment au cours du S2, conséquence de pêches exceptionnellement abondantes dans le Pacifique et d'un mix de pêche défavorable. Sur l'année, le chiffre d'affaires thon brut diminue de plus de 15%.

SAPMER est l'armement réunionnais pionnier de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) au départ de l'Ile de la Réunion. Créée en 1947, SAPMER exploite une flotte de quatre palangriers congélateurs pour la pêche à la légine, un caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et neuf thoniers senneurs surgélateurs (surgélation à bord à -40°C) pour la pêche au thon tropical (Albacore et Listao) dans l'Océan Indien.

SAPMER est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec l'adhésion pour ses activités thonières aux programmes Dolphin Safe, Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative (FIP SIOTI), ISSF Proactive Vessel Register (PVR) et la certification Friends of the Sea FAD Free. Certification MSC au titre de sa pêcherie Légine à Kerguelen et à Crozet (SARPC).

Positionnée sur des activités de niches à fortes valeurs, SAPMER segmente ses activités en deux catégories :

Une activité de pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes australes pêchées dans les mers Australes (Zones économiques des Terres Australes et Antarctiques Françaises) et les ventes de thon brut (Albacore et Listao) pêché en océan Indien.

Une activité de valorisation de nos pêches en produits Premium : longes sashimi, steaks, cubes, produits appertisés, produits fumés...

