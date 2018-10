Sapmer : résultats en recul sensible au 1er semestre

12/10/2018 | 15:18

Sapmer affiche au titre de son premier semestre 2018 un résultat net de 4,9 millions d'euros, contre 10,6 millions un an auparavant, et un résultat d'exploitation en baisse de 5,8% à 15,8 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du groupe basé à La Réunion a augmenté de 2% à 90,2 millions d'euros, l'activité pêcherie, comprenant la pêche australe et les ventes de thon brut, représentant 90% du total et ressortant en croissance de 3%.



'Depuis le début de l'année 2018, les thoniers ont consommé linéairement leurs quotas, les pêches sont donc attendues en hausse par rapport au deuxième semestre 2017', indique notamment Sapmer en termes de perspectives.



